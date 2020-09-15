Россия и Южная Осетия открывают границу

Соответствующее распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишустин.

По информации пресс-службы кабмина, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы между Россией и Южной Осетией. Согласно документу правительства стран приняли решение о полном восстановлении сообщения и снятии всех ограничений на пересечение границы, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Граница между странами открывается начиная с 0:00 мск 15 сентября, пишет ТАСС.

Ранее Россия восстановила авиасообщение с Египтом (Каир), Объединенными Арабскими Эмиратами (Дубай) и Республикой Мальдивы (аэропорт Велана).