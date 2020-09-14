Оператор СП-2 отреагировал на попытки связать газопровод с Навальным

Компания Nord Stream 2 AG заявила, что трубопровод "Северный поток - 2" является коммерческим международным проектом.

Оператор "Северного потока - 2", компания Nord Stream 2 AG, напомнила, что вторая ветка газопровода в большей степени является коммерческим международным проектом, поскольку он основывается на миллиардных инвестициях 6 ведущих энергетических организаций, 5 из которых относятся к странам Евросоюза. Таким образом, так как трубопровод "Северный поток - 2" не базируется на политических договоренностях, его строительство нельзя связывать с отравлением радикального оппозиционера России Алексея Навального, пишет РИА Новости.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредриксен выступила с предложением возобновить дискуссию по завершению второй ветки газопровода из-за инцидента с Навальным.