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Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд

14.09.2020 17:46
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Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд

Президент РФ подчеркнул, что вопрос о предоставлении госкредита прорабатывают Министерства финансов России и Белоруссии.

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва исполнит договоренность с Минском о предоставлении государственного кредита в размере $1,5 млрд, сообщается на официальном портале Кремля.

Президент РФ отметил, что Россия по-прежнему является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии. Кроме того Владимир Путин добавил, что двум странам необходимо восстановить докризисный уровень товарооборота (который упал из-за пандемии коронавируса), а также предпринять дополнительные шаги для развития торгово-экономических отношений Москвы и Минска.

Напомним, что в Сочи стартовали переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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