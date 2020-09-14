Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд

Президент РФ подчеркнул, что вопрос о предоставлении госкредита прорабатывают Министерства финансов России и Белоруссии.

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва исполнит договоренность с Минском о предоставлении государственного кредита в размере $1,5 млрд, сообщается на официальном портале Кремля.

Президент РФ отметил, что Россия по-прежнему является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии. Кроме того Владимир Путин добавил, что двум странам необходимо восстановить докризисный уровень товарооборота (который упал из-за пандемии коронавируса), а также предпринять дополнительные шаги для развития торгово-экономических отношений Москвы и Минска.

Напомним, что в Сочи стартовали переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.