Макрон рассказал Путину, что Навального отравили "Новичком"

Эммануэль Макрон заявил, что Франция на основе собственного анализа разделяет выводы своих партнеров по ЕС о фактах отравления Алексея Навального субстанцией "Новичок".

В понедельник, 14 сентября, глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора рассказал лидеру РФ Владимиру Путину: французские эксперты провели собственные анализы и выяснили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом типа "Новичок", говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

В свою очередь Владимир Путин отметил "неуместность голословных и необоснованных обвинений" в адрес РФ из-за происшествия с главным российским оппозиционером.

Ранее президенты России и Франции выразили обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года.