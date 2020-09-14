Макрон рассказал Путину, что Навального отравили "Новичком"
Эммануэль Макрон заявил, что Франция на основе собственного анализа разделяет выводы своих партнеров по ЕС о фактах отравления Алексея Навального субстанцией "Новичок".
В понедельник, 14 сентября, глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора рассказал лидеру РФ Владимиру Путину: французские эксперты провели собственные анализы и выяснили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом типа "Новичок", говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
В свою очередь Владимир Путин отметил "неуместность голословных и необоснованных обвинений" в адрес РФ из-за происшествия с главным российским оппозиционером.
Ранее президенты России и Франции выразили обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года.
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