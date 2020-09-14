Россия и Франция обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям

Телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны.

Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что президент России Владимир Путин и его коллега из Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны выразили обеспокоенность из-за отсутствия прогресса в реализации основных положений Минских соглашений 2015 года. Лидеры подчеркнули, что данный Комплекс мер (по выполнению Минских договоренностей) по-прежнему остается безальтернативной основой для мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Кроме того Владимир Путин обратил внимание Эммануэля Макрона на попытки украинской стороны "по-своему" трактовать Минские соглашения и игнорировать определенные обязательства по их выполнению.

Помимо этого лидеры России и Франции во время разговора по телефону подтвердили необходимость скорейшей нормализации ситуации на территории Белоруссии, но без вмешательства извне во внутренние дела Минска.

Ранее "Капитал страны" писал, что Украина не может выполнить Минские договоренности.