Песков: переговоры Путина и Лукашенко начались

Ожидается, что лидеры России и Белоруссии обсудят ключевые вопросы развития отношений Москвы и Минска, а также стратегическое партнерство и союзничество двух стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи начались.

"Переговоры начались", – заявил он.

По его словам, в этой беседе делегации двух стран не будут принимать участие, поскольку встреча лидеров проходит в формате "тет-а-тет". Песков добавил, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по времени.

Кроме того представитель Кремля отметил, что президенты планируют обсудить развитие двусторонних отношений Москвы и Минска, интеграцию двух государств в рамках Союзного государства, а также собираются затронуть торгово-экономические, энергетические и культурно-гуманитарные вопросы, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что Александр Лукашенко вылетел в Россию.