Россияне оформили рекордное число ипотечных кредитов в августе

Общий объем выданных на ипотеку средств в августе достиг 375 млрд рублей.

Согласно информации, поступившей от пресс-службы компании "Дом.РФ", количество выданных ипотечных кредитов в августе достигло рекордного значения за всю историю рынка недвижимости в России. Так общий объем выданных средств на ипотеку в августе достиг рекордных 375 млрд рублей, а общее количество средств, выданных банками на ипотечные кредиты за 8 месяцев текущего года, составило 2,2 трлн рублей, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Минэкономразвития ожидают падения доходов россиян по итогам текущего года.