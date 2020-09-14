Проведен повторный анализ проб Навального

Франция и Швеция подтвердили выводы Германии об отравление Навального веществом группы "Новичок".

Специалисты Франции и Швеции провели собственные исследования анализов лидера оппозиции России Алексея Навального. Эксперты подтвердили результаты, полученные немецкими специалистами об отравлении оппозиционера боевым веществом из группы "Новичок". Теперь специалисты ждут результатов данных из Организации по запрещению химического оружия, в которую были направлены данные Навального, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Дания поддержала новую дискуссию по введению санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.