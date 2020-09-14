В России за сутки обнаружено 5509 случаев заражения COVID-19

Общее количество инфицированных в России достигло 1068320 человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 5509 новых случаев инфицирования коронавирусом на территории нашей страны. Из них в Москве выявлено 696 случаев заражения, в Подмосковье выявлено 163 инфицированных, а в Санкт-Петербурге - 199.

Общее количество зараженных коронавирусом в России с начала пандемии составляет 1068320 человек, выздоровело 878700, скончалось 18635 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко связал ежедневное увеличение числа инфицированных коронавирусом с возвращением россиян из отпусков.