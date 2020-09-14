В Роспотребнадзоре рассказали о работе школ в 2021 году

Школы продолжат работать в особых условиях до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется.

Согласно информации специалистов Роспотребнадзора, по принятым в России санитарно-эпидемиологическим правилам школы будут работать до конца текущего года. Тем не менее сотрудники ведомства уточнили, что в том случае, если ситуация с распространением коронавируса на территории нашей страны не изменится и не будут полностью сняты все введенные ограничения, школы вынуждены будут применять данные правила и в будущем, пишет Российская газета.

Ранее известный телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян радоваться росту количества инфицированных коронавирусом.