В Минэкономразвития ожидают падения доходов россиян

К концу года реальные доходы россиян снизятся на 3%.

Минэкономразвития представило свой прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы. Так, согласно документу, в конце 2020 года реальные зарплаты россиян вырастут на 1,5%, по итогам 2021 и 2022 годов эксперты ожидают рост показателя на 2,2%, а в 2023 году, согласно прогнозу, рост реальных зарплат населения России составит 2,5%.

При этом реальные располагаемые доходы россиян будут снижаться и по итогам текущего года падение достигнет 3%. Однако начиная с 2021 года показатель будет расти. Согласно прогнозу специалистов ведомства, в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3%, в 2022 году показатель вырастет на 2,4%, а в 2023 году рост реальных доходов населения страны составит 2,5%, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее, бывший премьер страны Дмитрий Медведев предложил инициативу по выплате россиянам государством гарантированного дохода. Россияне горячо поддержали предложение лидера "Единой России".