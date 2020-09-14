Минздрав оценил увеличение количества инфицированных COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России стабильная.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал ежедневное увеличение числа инфицированных коронавирусом, которое российские медики фиксируют с начала сентября. По его словам, небольшое увеличения количества зараженных связано с тем, что люди начали возвращаться из отпусков. Тем не менее общая ситуация с коронавирусом в России стабильная, пишет РБК.

Напоминаем, что за период эпидемии коронавируса в России зарегистрировано 1062811 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 876225 пациентов, 18578 заболевших умерли от инфекции.