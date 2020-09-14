Лукашенко летит на переговоры с Путиным

Встреча президентов России и Белоруссии состоится в Сочи.

Белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию. Известно, что сегодня, 14 сентября, в Сочи пройдет встреча президента Белоруссии с российским лидером Владимиром Путиным. По информации белорусской стороны, лидеры России и Белоруссии проведут переговоры в формате "один на один". В ходе встречи будут обсуждены вопросы Союзного государства и ситуация с протестами в Белоруссии, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, в минувшее воскресенье во многих городах Белоруссии прошли протестные митинги. Правоохранители задержали более 400 человек.