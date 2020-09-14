В России внесут серьезные изменения в ПДД
В настоящее время проект изменений в ПДД рассматривает специальная комиссия в Правительстве.
Как стало известно Коммерсанту, Минтранс и ГИБДД разработали совместные проект изменений в ПДД. Согласно документу, будут изменены правила тонировки автомобилей, введен запрет на парковку на «островках безопасности», увеличено количество знаков «Стоянка запрещена», изменены правила перевозки пассажиров и движения владельцев электросамокатов и сегвеев, пользователей роликов, скейтбордов и беговелов. Известно, что эксперты Общественной палаты подвергли документ серьезной критике и, в настоящее время, готовят письмо в Минтранс.
Как ранее сообщал Капитал страны, в России может снова подорожать мобильная связь.
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На ВЕСЬ транспорт движущийся с применением сторонней силы - электросамокаты, велосипеды и прочию технику должны быть установлены документы, правила, обучение, регистрация. Тогда не будет столкновений пешехода с этой техникой.