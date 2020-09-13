В России завершились губернаторские и парламентские выборы

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могут повлиять на результаты голосования.

В России в воскресенье вечером завершились губернаторские и региональные парламентские выборы, которые в текущем году проходили три дня подряд (11, 12 и 13 сентября) из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что избирательные участки в стране уже закрылись, сейчас идет подсчет голосов, пишет "Комсомольская правда".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Москве явка на муниципальные выборы составила свыше 93%.