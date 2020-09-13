В России завершились губернаторские и парламентские выборы
13.09.2020 20:43
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МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могут повлиять на результаты голосования.
В России в воскресенье вечером завершились губернаторские и региональные парламентские выборы, которые в текущем году проходили три дня подряд (11, 12 и 13 сентября) из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что избирательные участки в стране уже закрылись, сейчас идет подсчет голосов, пишет "Комсомольская правда".
Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Москве явка на муниципальные выборы составила свыше 93%.
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