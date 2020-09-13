В Минске на акции протеста задержали свыше 400 человек

В МВД республики сообщили, что по состоянию на 19:00 протесты в Белоруссии практически везде завершились, кроме Минска.

В воскресенье, 13 сентября, пресс-служба МВД Белоруссии в своем Telegram-канале написала, что в ходе несанкционированной протестной акции в различных районах Минска правоохранительные органы республики задержали свыше 400 человек, пишет "Интерфакс".

Напомним, что сегодня на территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против действующего главы республики Александра Лукашенко. Отмечается, что в Минске число протестующих в некоторый момент превысило 150 тыс. человек.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что лидер Белоруссии хочет отозвать войска от западной границы страны.