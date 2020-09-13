Politico: у Германии есть 6 вариантов отказа от "Северного потока-2"
13.09.2020 17:25
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Американское издание считает, что Берлин может заморозить проект российского газопровода, используя при этом "чужие руки".
По информации американского издания Politico, у германской стороны есть 6 вариантов, при помощи которых она сможет отказаться от реализации энергетического проекта "Северный поток – 2":
- Первый способ подразумевает, что Берлин может отозвать разрешение на строительство второй ветки трубопровода со стороны Федерального морского и гидрографического агентства, а также Регионального горного управления Штральзунда. Однако в этом случае оператор газопровода Nord Stream 2 AG может подать в суд на Германию и потребовать ущерб в размере порядка €9,5 млрд.
- Второй вариант предполагает, что германская сторона может дождаться судебного решения по искам природоохранных неправительственных организаций, выступающих против реализации "Северного потока – 2".
- Кроме того берлинские власти могут ввести национальное ограничение на закупку газа из РФ.
- Также германская сторона может настоять на введении общих санкций со стороны Европейского Союза в отношении проекта.
- Пятый вариант допускает остановку строительства второй ветки трубопровода благодаря действиям США, которые активно выступают против "Северного потока – 2".
- Помимо этого запуск российского газопровода может быть осложнен получением лицензии, пишет РБК.
Ранее немецкий министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии могут приостановить строительство проекта "Северный поток – 2" из-за отравления лидера оппозиции России Алексея Навального.
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