Politico: у Германии есть 6 вариантов отказа от "Северного потока-2"

Американское издание считает, что Берлин может заморозить проект российского газопровода, используя при этом "чужие руки".

По информации американского издания Politico, у германской стороны есть 6 вариантов, при помощи которых она сможет отказаться от реализации энергетического проекта "Северный поток – 2":

Первый способ подразумевает, что Берлин может отозвать разрешение на строительство второй ветки трубопровода со стороны Федерального морского и гидрографического агентства, а также Регионального горного управления Штральзунда. Однако в этом случае оператор газопровода Nord Stream 2 AG может подать в суд на Германию и потребовать ущерб в размере порядка €9,5 млрд.

Второй вариант предполагает, что германская сторона может дождаться судебного решения по искам природоохранных неправительственных организаций, выступающих против реализации "Северного потока – 2".

Кроме того берлинские власти могут ввести национальное ограничение на закупку газа из РФ.

Также германская сторона может настоять на введении общих санкций со стороны Европейского Союза в отношении проекта.

Пятый вариант допускает остановку строительства второй ветки трубопровода благодаря действиям США, которые активно выступают против "Северного потока – 2".

Помимо этого запуск российского газопровода может быть осложнен получением лицензии, пишет РБК.

Ранее немецкий министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии могут приостановить строительство проекта "Северный поток – 2" из-за отравления лидера оппозиции России Алексея Навального.