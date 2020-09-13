МИД Украины выразил "решительный протест" из-за выборов в Крыму

В украинском МИД заявили, что все лица, причастные к подготовке и проведению "незаконных выборов" на полуострове, будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 13 сентября обнародовала заявление, в котором внешнеполитическое ведомство страны выразило "решительный протест" России из-за проводимых в воскресенье в Крыму выборов в местные органы власти. В Киеве считают, что голосование было незаконным и грубо нарушает украинское законодательство, а также нормы международного права. В МИД Украины напомнили, что полуостров является частью страны, которая "оккупирована" РФ, поэтому подобного рода действия расцениваются как подрыв территориальной целостности и независимости страны.

Кроме того в Киеве обратились к другим странам с просьбой осудить незаконные действия российских властей и не признавать результаты выборов в Крыму. Помимо этого Украина попросила иностранные государства усилить давление на РФ, в том числе путем наложения новых санкций, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее Европейский Союз продлил на 6 месяцев ограничительные меры в отношении российских физ- и юрлиц в связи с присоединением Крыма к России.