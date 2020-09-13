В РФ за сутки обнаружили 5449 новых случаев заражения COVID-19

За весь период пандемии в России зарегистрировано 1062811 случаев заболевания коронавирусом.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа рассказали, что за прошедшие сутки российские врачи зарегистрировали 5449 новых случаев инфицирования COVID-19. Отмечается, что наибольшее число зараженных было обнаружено в Москве (690), Санкт-Петербурге (206), Московской области (166), Ростовской области (162) и Нижегородской области (159).

Таким образом, на сегодняшний день в России общее количество инфицированных составляет 1062811 человек, из больниц выписали 876225 пациентов, 18578 заболевших умерли от инфекции.

Ранее популярный телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что чем больше людей будет заражаться COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, тем быстрее сформируется популяционный иммунитет к данному вирусу.