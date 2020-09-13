В России может снова подорожать мобильная связь

Ожидается, что осенью операторы связи запустят новые тарифы с урезанными опциями.

Эксперты, опрошенные изданием "Известия", предполагают, что до 31 декабря этого года в Российской Федерации услуги на мобильную связь могут подорожать на 5-7%. Они напомнили, что ранее операторы уже повысили цены на тарифы. Таким образом, в среднем по итогам 2020 года цены увеличатся на 15%. Также эксперты добавили, что в осенний период операторы связи, скорее всего, запустят новые тарифы с урезанными опциями, поэтому для многих россиян повышение пройдет незаметно.

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба выразила мнение, что уже состоявшийся рост на услуги сотовой связи был обоснованным, так как расходы операторов на строительство, развитие сетей связи и реализацию требований российского законодательства увеличились, однако оснований для нового подорожания нет.

Напомним, что глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании "Минкомсвязи" в "Минцифры".