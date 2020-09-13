Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
13 СЕН, 21:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 СЕН, 21:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В России может снова подорожать мобильная связь

13.09.2020 13:36
Комментарии
В России может снова подорожать мобильная связь

Ожидается, что осенью операторы связи запустят новые тарифы с урезанными опциями.

Эксперты, опрошенные изданием "Известия", предполагают, что до 31 декабря этого года в Российской Федерации услуги на мобильную связь могут подорожать на 5-7%. Они напомнили, что ранее операторы уже повысили цены на тарифы. Таким образом, в среднем по итогам 2020 года цены увеличатся на 15%. Также эксперты добавили, что в осенний период операторы связи, скорее всего, запустят новые тарифы с урезанными опциями, поэтому для многих россиян повышение пройдет незаметно.

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба выразила мнение, что уже состоявшийся рост на услуги сотовой связи был обоснованным, так как расходы операторов на строительство, развитие сетей связи и реализацию требований российского законодательства увеличились, однако оснований для нового подорожания нет.

Напомним, что глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании "Минкомсвязи" в "Минцифры".

Комментировать (без регистрации)
Власти планируют реиспользовать мавзолей
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Опасная черта все ближе. Россия рекордно залезла в долги

Опасная черта все ближе. Россия рекордно залезла в долги
Экономика 1

Россияне потеряли 1,1 трлн рублей. Но считают свою бедность – нормой

Россияне потеряли 1,1 трлн рублей. Но считают свою бедность – нормой
Экономика 25

«Газпром» остановил «Силу Сибири». Поставки в Китай под угрозой

«Газпром» остановил «Силу Сибири». Поставки в Китай под угрозой
Экономика 13

Германия сократила закупки газа у России до минимума

Германия сократила закупки газа у России до минимума
Экономика 16

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания

Новости дня

20:43 В России завершились губернаторские и парламентские выборы В России завершились губернаторские и парламентские выборы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:12 В Минске на акции протеста задержали свыше 400 человек В Минске на акции протеста задержали свыше 400 человек
17:25 Politico: у Германии есть 6 вариантов отказа от "Северного потока-2" Politico: у Германии есть 6 вариантов отказа от "Северного потока-2"
16:25 МИД Украины выразил "решительный протест" из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил "решительный протест" из-за выборов в Крыму
13:55 В РФ за сутки обнаружили 5449 новых случаев заражения COVID-19 В РФ за сутки обнаружили 5449 новых случаев заражения COVID-19
12 СЕН, 21:12 Явка на муниципальные выборы в Москве составила более 93% Явка на муниципальные выборы в Москве составила более 93%
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12 СЕН, 20:52 Лавров: Россия не оставит без ответа санкции Запада по делу Навального Лавров: Россия не оставит без ответа санкции Запада по делу Навального

Узнай, страна!

11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
11 СЕН, 11:13 В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море» В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море»
10 СЕН, 18:34 Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года
10 СЕН, 17:26 В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков
09 СЕН, 11:04 В Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш впервые за 46 лет В Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш впервые за 46 лет
09 СЕН, 10:11 В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса» В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter