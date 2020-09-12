Явка на муниципальные выборы в Москве составила более 93%

Муниципальные выборы депутатов проходят в двух районах Москвы: Бабушкинском и Марьино.

В Москве проходит онлайн-голосование на муниципальных выборах. По данным электронного штаба по наблюдению за голосованием по состоянию на 20:00 мск явка на онлайн-голосование составила более 93%. Отмечается, что было выдано 4535 бюллетеней, принято - 4428 бюллетеней, а общее количество пожелавших проголосовать онлайн москвичей составляет 4853 человека, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 13 сентября состоится Единый день голосования в России. В 20 регионах нашей страны пройдут выборы губернаторов, а жители 11 регионов выберут депутатов законодательных органов.