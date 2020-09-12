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Лавров: Россия не оставит без ответа санкции Запада по делу Навального

12.09.2020 20:52
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Лавров: Россия не оставит без ответа санкции Запада по делу Навального

Принцип взаимности никто не отменял.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа санкционные ограничения, которые Запад планирует ввести из-за инцидента, произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, если западные партнеры все-таки решаться ввести санкции в отношении России, страна адекватно ответит на ситуацию. Лавров подчеркнул, что принцип взаимности в политике никто не отменял, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Германия может приостановить строительство российского газового проекта "Северный поток - 2".

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