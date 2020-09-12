Лукашенко хочет отозвать войска от западной границы

Если учения НАТО в Польше и Литве прекратились, Белоруссия должна адекватно отреагировать на ситуацию.

Во время совещания Совета безопасности Белоруссии президент Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность отвода военных с западной границы страны. По его словам, содержание войск обходится дорого, и если учения НАТО у западной границы прекратились, то необходимо рассмотреть возможность отвода войск. Тем не менее Лукашенко подчеркнул, если угроза для страны остается, необходимо рассмотреть варианты решения проблемы, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, 14 сентября в Сочи состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.