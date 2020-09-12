Дания поддержала новую дискуссию по "Северному потоку - 2"

Обсуждение необходимости завершения строительства газопровода должно возобновиться из-за дела Навального.

После происшествия с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, Европа должна начать новую дискуссию по вопросу завершения строительства российского газового проекта "Северный поток - 2". Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен. Она подчеркнула, что всегда выступала против строительства российского газопровода, поэтому, она полностью поддерживает начало нового обсуждения целесообразности завершения проекта, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Германия до минимальных значений сократила закупки газа у России.