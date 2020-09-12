В России за сутки выявлено 5488 случаев инфицирования COVID-19

Всего в России 1057362 зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки медики выявили на территории России 5488 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 670 случаев обнаружено в Москве, 170 инфицированных выявлено в Московской области, а 203 случая заражения отмечено в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных в России достигло 1057362 человек, выздоровело 873535, скончалось 18484. Всего медики провели более 40 млн тестов.

Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, началась отгрузка вакцины от коронавируса в регионы нашей страны.