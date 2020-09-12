Власти планируют реиспользовать мавзолей

Коммунисты будут отстаивать мавзолей и выгонят из здания всех архитекторов.

Власти России планируют создать "банк идей" по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина. Согласно данным, поступившим от пресс-службы Союза архитекторов России, ведомство открыло прием заявок на участие во всероссийском конкурсе, в котором будут представлены лучшие идеи реиспользования мавзолея. Подать заявку можно до 19 октября, а 13 ноября жюри определит победителей конкурса. Также Союз архитекторов России планирует продемонстрировать лучшие работы на XXVIII Международном архитектурном фестивале "Зодчество", пишет RT.

Как сообщает МК, в КПРФ прокомментировали инициативу Союза. Так, ее глава Геннаддий Зюганов считает, что данная идея является откровенной провокацией. Он отметил, что в ведомстве не понимают, что делают и просто "поджигают страну изнутри". При этом Зюганов подчеркнул, что коммунисты будут отстаивать мавзолей и "выгонят оттуда всех архитекторов".