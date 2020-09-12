Началась отгрузка вакцины от коронавируса в регионы России

Первая поставка произойдет 14 сентября.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые небольшие партии новой вакцины от коронавируса уже отгружены для отправки в регионы. Данные поставки проверят эффективность созданных логистических цепочек и ознакомят персонал с механизмом доставки. Поставка препаратов в регионы начнется уже 14 сентября, пишет ТАСС.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что необходимо радоваться увеличению количества инфицированных коронавирусом в России.