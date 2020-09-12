Началась отгрузка вакцины от коронавируса в регионы России
12.09.2020 13:22
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Первая поставка произойдет 14 сентября.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые небольшие партии новой вакцины от коронавируса уже отгружены для отправки в регионы. Данные поставки проверят эффективность созданных логистических цепочек и ознакомят персонал с механизмом доставки. Поставка препаратов в регионы начнется уже 14 сентября, пишет ТАСС.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что необходимо радоваться увеличению количества инфицированных коронавирусом в России.
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