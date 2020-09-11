В сложившихся в настоящее время условиях, на Донбассе невозможно провести выборы.

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Украина не может выполнить Минские соглашения. По его словам, в настоящее время невозможно провести выборы на Донбассе, а Минские соглашения предполагают, что сначала должны быть проведены выборы и только за ними последует реализация всех остальных пунктов. Кравчук отметил, что необходимо пересмотреть соглашения в рамках "нормандского формата". Он надеется, что к этом приведет встреча советников глав стран нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина), которая проходит в Берлине, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в настоящее время в Берлине проходит встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. От российской стороны во встрече участвует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.