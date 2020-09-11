Россияне горячо поддержали выплату гарантированного дохода

Сумма гарантированного дохода от государства должна составлять, в среднем, 28,5 тыс. рублей.

Более 68% россиян поддержали инициативу заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева о введении в России гарантированного дохода, который государство будет выплачивать всем россиянам, независимо от экономического или социального положения. Такие данные приводит Исследовательский центр портала Superjob.ru на основании проведенного опроса.

Причем наибольшую поддержку инициатива получила среди россиян в возрасте от 25 до 44 лет. В данной категории выплату гарантированного дохода поддерживают 70% респондентов.

Тем не менее по вопросу размера выплат мнения россиян сильно разделились. Так, 32% опрошенных считают, что государство должно ежемесячно выплачивать от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 25% считают, что сумма гарантированного дохода должна составлять около 30 тыс. рублей, 12% хотят получать ежемесячно до 40 тыс. рублей и почти 10% россиян считают, что выплаты должны составлять около 50 тыс. рублей. Средняя сумма ожидаемой россиянами выплаты составляет 28,5 тыс. рублей.

Однако 8% наших соотечественников считают, что властям не стоит одобрять инициативу и вводить в России гарантированный доход для ее жителей, пишет Интерфакс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Правительство России ни Кремль не обсуждают введение в стране гарантированного дохода для россиян.