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Правительство России переименовало Минкомсвязь

11.09.2020 19:08
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Правительство России переименовало Минкомсвязь

За министерством закреплено новое сокращенное название – "Минцифры".

Российское правительство изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на "Минцифры РФ". Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на портале правительства.

Напомним, что два года назад глава российского государства Владимир Путин подписал указ о переименовании Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Тем не менее, несмотря на изменения сокращенное название ведомства осталось прежним – "Минкомсвязь".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что у Центрального банка России есть возможности для укрепления национальной валюты.

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