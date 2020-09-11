Госдеп США: власти РФ не должны поддерживать Лукашенко

Вашингтон надеется, что Москва попросит белорусского президента "уступить воле народа".

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что власти России не должны поддерживать режим лидера Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, большинство белорусских граждан считают РФ дружественной страной, поэтому Вашингтон не понимает, почему Москва поддерживает "подобное насилие против мирных жителей республики". Биган предупредил, что такая ситуация несет определенные риски для Кремля, поскольку белорусский народ может отвернуться от России. Он добавил, что, по мнению США, результаты президентских выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, так как граждане страны "явно отвергают" правление Лукашенко, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минск опубликовал неполную часть разговора Берлина и Варшавы об оппозиционном политике РФ Алексее Навальном. Также белорусские специалисты предполагают, что в перехваченном диалоге общаются представители США.