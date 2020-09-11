Мясников: нужно радоваться росту числа заразившихся COVID-19

Александр Мясников предположил, что на формирование популяционного иммунитета к коронавирусу потребуется 2-3 года.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников призвал российских граждан радоваться росту количества инфицированных коронавирусом нового типа. По его мнению, чем больше в России будет наблюдаться легких и бессимптомных форм данного заболевания, тем быстрее у россиян сформируется коллективный иммунитет к COVID-19. Также Мясников отметил, что при этом инфекция никуда не уйдет и "будет возвращаться в легкой форме", пишет издание "Подъем".

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых человеку нельзя делать прививку от коронавируса.