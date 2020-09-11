В Берлине стартовали переговоры в "нормандском формате"

С российской стороны в мероприятии принимает участие замглавы администрации лидера РФ Дмитрий Козак.

11 сентября в Берлине стартовала встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. В посольстве России в Германии сообщили, что со стороны РФ в переговорах принимает участие замруководителя администрации российского лидера Дмитрий Козак, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча политсоветников "нормандского формата" пройдет результативно.

Напомним, 8 сентября источники в делегации РФ рассказали, что переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу состоятся 11 сентября в столице Германии.