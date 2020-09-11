Песков подтвердил визит Лукашенко в Россию

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся 14 сентября. Пока не известно, где именно будет проходить встреча президентов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что лидер Белоруссии совершит рабочий визит в Россию в понедельник, 14 сентября. Он добавил, что белорусский глава Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин проведут переговоры, в ходе которых стороны обсудят экономические вопросы, двусторонние отношения Москвы и Минска, а также интеграцию двух стран в рамках Союзного государства. Кроме того Песков отметил, что лидеры России и Белоруссии по итогам встречи не планируют подписывать совместные документы.

Он заключил, что пресс-конференция по результатам встречи проводиться не будет, однако пообещал проинформировать представителей СМИ об основных итогах переговоров Путина и Лукашенко, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что белорусская сторона обнародовала только часть разговора Польши и Германии об оппозиционном политике России Алексее Навальном.