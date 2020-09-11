Россияне не получат гарантированный доход от государства

Обсуждений о предоставлении государством гарантированного дохода населению страны не ведется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ни в Кремле ни в Правительстве не обсуждают предоставление всем гражданам России гарантированного дохода от государства. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков заявил, что пока предметных обсуждений данного вопроса нет, однако все предложения находятся "на столе", пишет РИА Новости.

Ранее бывший премьер страны Дмитрий Медведев предложил проработать инициативу о выплате государством гарантированного дохода всем россиянам, независимо от социального или экономического статуса гражданина.