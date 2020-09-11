Минздрав дал рекомендации по защите от гриппа и ОРВИ

Самой надежной защитой от вирусов является прививка.

Специалисты Минздрава России дали россиянам рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа в наступающем эпидемиологическом сезоне. По словам экспертов, главным видом защиты является прививка от гриппа. Также необходимо соблюдать масочный режим, вести здоровый образ жизни, следить за питанием и заниматься физическими упражнениями.

При этом в ведомстве отметили, что в этот осенне-зимний период в России будут циркулировать два штамма вируса, которые не встречались на территории нашей страны уже довольно продолжительное время. Также, на более тяжелое протекание инфекций может повлиять наложение коронавируса на сезонные заболевания, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в настоящее время в России медики фиксируют ежедневный прирост числа инфицированных коронавирусом. По последним данным, общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1051874 человек, выздоровело 868107, скончалось 18365 человек.