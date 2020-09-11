Германия может приостановить "Северный поток - 2"

Россия в состоянии повлиять на решение властей Германии, приняв участие в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.

Как сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, власти страны могут принять решение о приостановлении строительства российского газового проекта "Северный поток - 2". Об этом политик заявил в интервью телеканалу ZDF. По его словам такое решение может быть принято из-за ситуации с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным. Но Россия может повлиять на решение Германии и предотвратить остановку проекта. Для этого российской стороне необходимо принять активное участие в расследовании отравления оппозиционера, пишет РИА Новости.

Ранее Капитал страны сообщал, что Польша выразила желание помочь Германии заменить российский газ на норвежский.