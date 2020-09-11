ЦБ: падение ВВП России достигнет 5,5% по итогам года

Банк России представил четыре сценария развития экономики России.

Специалисты Банка России представили четыре сценария развития российской экономики. Так, согласно базовому сценарию, ВВП России по итогам текущего года покажет снижение на 4,5-5,5%, но уже в 2022 году экономика выйдет на докризисный уровень. При этом средняя цена нефти за год составит $38 за баррель в 2020 году, а инфляция по итогам текущего года ожидается в районе 3,7–4,2%.

Согласно второму, дезинфляционному сценарию, экономика России восстановится только в начале 2023 года. Рост ВВП в 2021 году остановится на уровне 1,5–2,5%, в 2022 году составит 2–3%, а годовая инфляция снизится до 2–3%. При этом годовая цена на нефть упадет до $35 за баррель в 2021 году и восстановит стоимость в $50 за баррель после 2023 года.

Третий, проинфляционный сценарий, предполагает, что экономика России восстановится только после 2023 года. В 2021 году ВВП покажет рост на 3–4%, а начиная с 2022 года темпы роста ВВП снизятся до 1,5–2,5%. Стоимость нефти в 2021 году составит $35 за баррель, а к концу 2023 года вырастет до $42–43 за баррель. Инфляция ожидается на уровне 4%.

При четвертом, рисковом и самом негативном сценарии, экономика России не восстановится до конца 2023 года. В 2021 году ВВП вырастет только на 1%, в 2022–2023 годах - на 2–2,5%. Инфляция подскочит до 5,5–6,5% и опустится на уровень в 2–3% только в 2022 году. Годовая стоимость нефти упадет до $25 за баррель, а цена в $35 за баррель восстановится лишь к концу 2023 года, пишет РБК.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, экономика России начала восстанавливаться уже в июне текущего года.