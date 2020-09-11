За сутки в России отмечено 5504 новых случая инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 1051874 человек.

По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса, российские медики зафиксировали 5504 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Из них в Москве отмечено 698 случаев инфицирования, в Подмосковье выявлено 174 заболевших, в Санкт-Петербурге количество инфицированных коронавирусом за сутки составило 216 человек.

Всего в России отмечено 1051874 случая инфицирования коронавирусом, выздоровело 868107, скончалось 18365 человек.

Ранее эксперт сообщил, при каких заболеваниях категорически нельзя делать прививку от коронавируса.