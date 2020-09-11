Эксперт назвал болезни, при которых нельзя прививаться от коронавируса

Решение о проведении вакцинации должен принимать не сам пациент, а его врач.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал те заболевания, при наличии у пациента которых категорически не рекомендуется прививаться от коронавируса. К ним относятся все виды болезней, для лечения которых вводят иммунодепрессивные препараты. Также противопоказанием к проведению вакцинации от COVID-19 являются воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка. Жемчугов ответил, что в любом случае, решение о целесообразности проведения вакцинации от коронавируса должен принимать лечащий врач пациента, пишет Вечерняя Москва.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице будут изменены правила нахождения на карантине из-за коронавируса.