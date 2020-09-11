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В магазинах России могут появиться двойные ценники

11.09.2020 10:37
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В магазинах России могут появиться двойные ценники

На ценниках будет указана цена не только за единицу товара, но и за единицу веса.

Минпромторг рассмотрит инициативу Союз потребителей России о том, чтобы обязать все российские магазины указывать не только стоимость за упаковку реализуемого товара, но и цену за единицу веса продукта. Это, по мнению авторов инициативы, пресечет манипуляции производителей с тарой, когда, например, в литровую бутылку молока наливают 950 мл продукта, а в упаковку на 10 яиц кладут только 9 штук, пишут Известия.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России закроется большое количество непродовольственных магазинов.

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