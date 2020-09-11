Минтранс: Россию ждут бесплатный общественный транспорт и платные дороги

Бесплатный проезд на общественном транспорте может быть введен к 2035 году.

Согласно новому проекту транспортной стратегии, разработанному специалистами Минтранса, россиянам надо готовиться к платным дорогам. Так, начиная с 2025 года платными станут региональные трассы, а уже к 2035 году будет взиматься плата со «всех категорий пользователей дорог», включая и городские дороги. Такое решение, по мнению специалистов позволит сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, пишет РБК.

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