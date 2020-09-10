США ввели новые санкции против России

Санкционные ограничения коснулись трех граждан нашей страны.

Минфин США ввел новые санкционные ограничения в отношении России. Так, под новые санкции попали три россиянина, которых подозревают в причастности к вмешательству в выборы президента Соединенных Штатов. Попавшие под санкции россияне: Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович, являются сотрудниками Агентства интернет-исследований и проживают в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Европейский Союз принял решение продлить индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, введенные после присоединения Крыма.