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Москва изменит условия карантина из-за коронавируса

10.09.2020 20:37
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Москва изменит условия карантина из-за коронавируса

При отрицательном тесте на коронавирус соблюдение двухнедельного карантина не потребуется.

Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, согласно новым правилам, все, кто имеет признаки вирусного заболевания, в обязательном порядке должны сдать тест на коронавирус. И в случае отрицательного результата граждане будут освобождены от необходимости изоляции и соблюдения двухнедельного карантина. При этом больной не будет автоматически приравниваться к инфицированным коронавирусом, а будет проходить лечение от того заболевания, которое вызвало симптомы ОРВИ, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в России растет суточное количество инфицированных коронавирусом. Согласно последним данным, ежедневно медики фиксируют более 5 тыс. новых случаев заражения.

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