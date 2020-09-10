ЕК: договор о Brexit нельзя менять

Соглашение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза вступило в силу 1 февраля 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза уже вступило в силу и его нельзя менять в одностороннем порядке. В связи с этим, ЕК призвала Лондон в течение текущего месяца внести изменения в свой новый законопроект, который нарушает условия договора о Brexit. Также Еврокомиссия выразила надежду, что Соединенное Королевство внесет необходимые изменения в документ, в противном случае ЕС будет использовать "средства правовой защиты" в отношении Лондона, пишет ТАСС.

Напомним, что в среду, 9 сентября, власти Великобритании представили новый законопроект о внутренних рынках. По мнению большинства представителей Евросоюза, он противоречит не только условиям договора о Brexit, но и в некоторых моментах не соответствует международному праву.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что ЕС продлил на полгода индивидуальные ограничительные меры против России из-за Крыма.