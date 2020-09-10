ЕС продлил санкции в отношении РФ

Действие ограничительных мер истечет 15 марта 2021 года.

Совет Европейского Союза решил продлить индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, которые были наложены после воссоединения Крымского полуострова с Российской Федерацией. Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до середины марта следующего года. Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Ранее источник в институтах Евросоюза в Брюсселе рассказал, что организация согласовала без обсуждения продление на 6 месяцев санкций в отношении России из-за Крыма.