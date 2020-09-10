Путин: экономика России начала восстанавливаться

Президент РФ отметил, что после ослабления пандемии COVID-19 в стране началось восстановление экономики. Кроме того он добавил, что в России наблюдается рост потребительской активности.

10 сентября российский глава Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в режиме видеоконференции, сообщил, что в России с июня текущего года началось восстановление экономики. Также президент подчеркнул, что внутренний валовой продукт (ВВП) в стране на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции сократился меньше, по сравнению с другими странами.

"У нас за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США – 9,5%, в еврозоне – 15", – сказал Владимир Путин.

Глава государства выразил мнение, что достичь таких показателей удалось не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря своевременным, точечным и продуманным мерам поддержки бизнеса и граждан, передает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на положительные тенденции в экономике страны, безработица в РФ находится на довольно высоком уровне.