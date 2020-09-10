В Кремле оценили возможность возобновления международного авиасообщения

Дмитрий Песков заявил, что перспективы восстановления воздушного сообщения России с другими странами все еще остаются неизвестными.

В четверг, 10 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с региональными журналистами рассказал, что ни одна страна не хочет держать свои границы закрытыми, однако в настоящее время пандемия коронавируса нового типа продолжает распространяться по миру.

По словам Пескова, в целом российская сторона готова со многими странами возобновить авиарейсы, но некоторые государства отказываются открывать границы для туристов из России, поскольку считают, что на данный момент в нашей стране уровень заболевания COVID-19 превышает допустимые нормы. Также представитель Кремля добавил, что у каких-то государств, по мнению Москвы, обстановка с коронавирусом вызывает беспокойство. Он заключил, что власти РФ на первое место ставят безопасность и здоровье граждан, а не экономические последствия, пишет РИА Новости.

Напомним, что с 9 сентября 2020 года Россия и Египет возобновили международные авиарейсы. Тем не менее Каир ожидает восстановления прямых перелетов в популярные курортные города - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.