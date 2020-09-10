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Президент оценил ситуацию с безработицей в России

10.09.2020 14:59
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Президент оценил ситуацию с безработицей в России

Владимир Путин отметил необходимость снизить уровень безработицы до 4,7% к концу 2021 года.

Лидер России Владимир Путин в четверг во время совещания по экономическим вопросам в формате видеоконференции заявил, что безработица в стране находится на довольно высоком уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, сейчас данный показатель превышает 6%. Глава государства подчеркнул, что к концу следующего года необходимо восстановить занятость в РФ до уровня прошлого года в 4,7% "экономически активного населения". Владимир Путин добавил, что ситуация в стране по-прежнему напряженная, поэтому нужно продолжать оказывать адресную поддержку гражданам, например, если человек не смог устроиться работу.

Ранее "Капитал страны" писал, что российские родители, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, получат дополнительные выплаты на каждого ребенка.

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