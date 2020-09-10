Росприроднадзор потребовал от "Норникеля" 148 млрд рублей

Иск о возмещении причиненного экологии ущерба передан в Арбитражный суд Красноярского края.

Согласно данным пресс-службы Росприроднадзора, в Арбитражный суд Красноярского края был направлен иск в отношении компании "Норникель" о возмещении вреда причиненного экологии региона из-за разлива нефтепродуктов. Сумма исковых требований ведомства составляет порядка 148 млрд рублей, пишет ТАСС.

Напоминаем, что 29 мая на ТЭЦ-3 "Норникеля" в результате аварии произошел разлив около 21 тонны нефтепродуктов, которые вызвали загрязнение почвы и рек. Экологическая катастрофа в регионе из-за загрязнения, по мнению специалистов Росприроднадзор, была оценена в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с представленной суммой ущерба.